83 года назад в Киеве взорвали Успенский собор: в сети показали архивные фото

3 ноября 1941 года произошла одна из самых больших трагедий в истории Киева: был подорван Успенский собор Киево-Печерской лавры – один из величайших православных храмов Восточной Европы. Это событие как часть Второй мировой войны и сейчас остается одной из самых больших загадок в истории столицы.

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В Telegram-канале сообщества "Киев Исторический" показали архивные фото разрушенного храма. OBOZ.UA предлагает вспомнить, кто стоит за этим преступлением и отважился разрушить святыню украинского народа.

Успенский собор: трагическая история

83 года назад, 3 ноября 1941 года, Киево-Печерскую Лавру потряс катастрофа – от взрыва обрушился Успенский собор, главная святыня, построенная еще в XI веке. Это разрушительное событие оставило груды обломков фресок, мозаик и резных элементов, которые покрыли монастырский двор. Взрыв был настолько мощным, что нанес невосполнимые потери не только собору, но и другим историческим зданиям комплекса.

Перед взрывом Успенский собор посещали представители нацистских властей вместе со словацким диктатором Йозефом Тисо, а уже через два часа мощный взрыв превратил территорию Лавры в зону катастрофы. Это событие произошло всего через два месяца после оккупации Киева нацистами и остается одной из самых загадочных страниц в истории города.

Кто взорвал храм?

Согласно одной из версий, взрыв был организован советскими спецслужбами, ведь советские саперы заминировали часть монастырских сооружений перед отступлением. Впрочем, представители НКВД отрицали причастность советского агента Ивана Кудри, действовавшего в Киеве под псевдонимом "Максим". Рассекреченные документы СБУ утверждают, что в настоящее время Кудря находился без средств и ресурсов для организации столь масштабного взрыва.

Другая версия свидетельствует, что взрыв мог быть результатом действий германских властей. Эту теорию подтверждают воспоминания Альберта Шпеера, личного архитектора Гитлера, позже ставшего министром вооружений Германии. По его словам, он слышал от Геббельса, что взрыв организовал "Имперский комиссар в Украине" Эрих Кох с целью уничтожения этого символа украинской духовности.

Существует также версия об участии в подрыве центрального аппарата НКВД, действовавшего в Киеве вне зависимости от местных агентов. Согласно этой версии, агентура могла получить прямой приказ из Москвы или инициировать взрыв с помощью радиосигнала. Несмотря на эти предположения, окончательных доказательств организаторов трагедии нет, а споры о настоящих исполнителях взрыва продолжаются до сих пор.

Восстановление храма

После второй мировой войны уничтоженный Успенский собор оставался в руинах, и только в 1998 году началось его восстановление. Символично, что первый кирпич был положен 21 ноября – в день памяти Архистратига Михаила. Восстановление святыни возглавил народный архитектор Украины Олег Граужис, стремившийся максимально сохранить аутентичный облик храма XVIII века.

Уже 24 августа 2000 года в День Независимости Украины новый Успенский собор был освящен. Этот день стал знаковым для православного мира, ведь возвращение святыни имело не только архитектурную, но и духовную ценность. Теперь обновленный собор стоит как символ стойкости и духовного возрождения Украины.

Сегодня Успенский собор остается важным религиозным центром и популярнейшим памятником для киевлян и туристов со всего мира.

Как сообщал OBOZ, во время Второй мировой войны Киев на протяжении более двух лет был оккупирован немецкими войсками. Чтобы посмотреть, как выглядел центр столицы в 1942 году, перейдите по ссылке.

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