В сети показали, каким увидел Киев в 1897 году известный шведский исследователь. Архивные фото

В 1897 году Киев посетил известный шведский зоолог и исследователь Антон Стуксберг. Благодаря его фотоаппарату до нас дошли невероятные фотографии с видами столицы Украины конца 19-го века.

Архивные снимки были опубликованы на странице сообщества "Киев – мой любимый город" в соцсети Facebook. Город сильно изменились за более чем столетие.

"Киев 1897 года. Оригинальные ч/б фотографии Антона Стуксберга. Никакого ИИ, только честная фотодокументалистика", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, во время визита в Киев иностранец сделал ряд фотографий, которые зафиксировали виды города. На многих снимках присутствуют, очевидно, родственницы или компаньонки Стуксберга в путешествии.

В частности, можно увидеть Бессарабскую площадь и отель "Националь", колокольню Никольского собора, Николаевский цепной мост, Киево-Печерскую лавру и промышленную выставку 1897 года (сейчас здесь НСК "Олимпийский"). Оригиналы фотографий (стеклянные негативы) хранятся в Гетеборгском музее естественной истории, Швеция.

Антон Стуксберг (1849 – 1902) шведский зоолог, исследователь, директор музея в Гетеборге. Больше всего известен благодаря экспедиции "Вега" 1878-80 гг., которая первой полностью преодолела Северо-Восточный проход в Арктике.

