В сети показали, как выглядело 'старое' здание Гостинного двора в Киеве. Уникальные фото

История Гостинного двора в Киеве началась более 200 лет назад – в 1809 году. Однако мало кто помнит, что раньше этот монументальный торговый комплекс был одноэтажным и выглядел совсем иначе, чем мы привыкли.

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Фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Kyiv Vibe Журнал города". Сейчас это здание закрыто для посетителей из-за длительной реконструкции.

"Гостиный двор на Контрактовой до перестройки. Его история начинается в 1809 году. Тогда был заложен фундамент, а под каждый угол спрятано по 5 золотых монет (для прибыли). Строительство кипело, впрочем, пожар 1811 уничтожил большую часть Подола", – рассказали в сообществе.

К счастью, здание уцелело, но работа остановилась. Делать второй этаж передумали, а вместо этого фасад накрыть крышей, после чего началась торговля.

Впоследствии Гостеприимный исказили пристройки и надстройки – это делали арендаторы для расширения торговых площадей. Более того, после Второй мировой здание совсем пришло в упадок.

В настоящее время двор, который в 1983-1990 годах был снесен и отстроен заново, начиная с 2013 года, находится в состоянии реконструкции. Когда его откроют – неизвестно.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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