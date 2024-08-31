В сети показали, как выглядели "живые" витрины киевского ЦУМа в 1960-х годах. Уникальное видео

Центральный универсальный магазин Киева, более известный как ЦУМ, всегда привлекал покупателей своими товарами. Но в 1960-х годах, на его "живые" витрины приходили взглянуть не только модники, но и простые жители столицы.

Видео дня

Старое видео в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Рассматривать "жизнь" за стеклом можно было достаточно долго.

"1960-е. "Фишка" того времени на Крещатике – "живые" витрины ЦУМа, творение команды художника-декоратора Евгения Шереметьева", – говорится в сообщении.

На опубликованном Степанцем видео можно увидеть, что на витринах были установлены макеты двигавшихся людей: парень крутит педали велосипеда, мужчина сидит в кресле и читает газету, киевлянин делает ценный подарок своей любимой и другие.

ЦУМ ( Центральный универсальный магазин Киева ) – главный и единственный универмаг классического формата в Украине, расположенный на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик в Киеве. Построен в стиле ар-деко в 1936–1939 годах. В 2012-2016 годах была проведена реконструкция с сохранением исторического фасада здания (1939) в неизменном виде.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он у современного здания столичного цирка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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