В сети показали, как выглядели известные локации Киева в начале ХХ-го века. Архивные фото

В начале ХХ века Киев активно развивался – город рос в размерах, постоянно появлялись новые маршруты общественного транспорта. Благодаря неизвестным фотолюбителям до нас дошли снимки столицы Украины тех времен.

Архивные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, каким был город около 120 лет назад.

"Киев начала ХХ века", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть, как тогда выглядели Крещатик, Владимирский спуск, Фуникулер, а также набережная Подола.

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Напомним, в Киеве в 1966 году главный инженер депо №2 Владимир Веклич ради эксперимента впервые в мировой практике сцепил два троллейбуса в поезд. Эксперимент оказался очень удачным – и вскоре подобная практика применялась по всему бывшему Советскому Союзу.

В Днепровском районе Киева в одном из дворов возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины - Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

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