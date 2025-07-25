В сети показали, как выглядела церковь на Подоле в Киеве в 1920-х, которую упоминали в 'Слове о полку Игореве'. Фото

Первое здание Церкви Успения Богородицы Пирогощей в Киеве было построено в 1132 году и упоминается в "Слове о полку Игореве". Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как она выглядела в 1920-х годах, пока ее не разрушили коммунисты.

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Старые фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Храм находится у подножия Замковой горы на Контрактовой площади.

Взгляд в прошлое

"Уничтоженная большевиками церковь Успения Богородицы Пирогощей на Подоле. Ее построили еще в 1132 году, во время правления Мстислава Владимировича – сына Владимира Мономаха. Храм даже упоминается в "Слове о полку Игореве", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, церковь Богородицы Пирогощей стала первым зданием в Киеве, построенным полностью из кирпича, без использования камня. Согласно одной из версий, ее построили на средства купцов, торговавших хлебом ("пирог" – хлеб и "гощи" – купцы).

Исследования, проведенные перед разрушением, установили – несмотря на многочисленные перестройки, церковь сохранила свой почти первоначальный вид. В 1935-м храм был разрушен.

Стоит добавить, что во второй половине 1970-х годов археологи нашли фундамент храма. Благодаря фотографиям мы можем увидеть их работу (нажмите, чтобы перейти по ссылке). В 1997-1998 годах по проекту архитектора Юрия Асеева осуществлено воссоздание памятника в формах XII века. Вопрос достоверности реконструкции остается открытым.

Немного истории столицы

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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