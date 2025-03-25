Один из старейших храмов Киева: уникальные фото с археологических раскопок 1970-80-х годов

Первое здание Церкви Успения Богородицы Пирогощи на Подоле было построено во времена Киевской Руси. Здание несколько раз перестраивали, а в 1930-х – разрушили. Во второй половине 1970-х годов археологи обнаружили ее фундамент и благодаря фотографиям мы можем увидеть их работу.

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Старые снимки опубликованы на портале Pastvu. Храм находится у подножия Замковой горы на Контрактовой площади.

"Раскопки фундамента Церкви Богородицы Пирогощи на Подоле", – говорится в подписи к фото.

На фотографиях можно увидеть разные периоды археологических работ, в том числе найденное захоронение.

Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Пирогоща) – православный храм в Киеве, кафедральный собор города Средневековья. Первый храм на этом месте был заложен в 1131 или 1132, во время правления сына Владимира Мономаха - Мстислава Владимировича. Строительство храма было завершено после смерти основателя во время княжения его брата Ярополка.

Церковь Богородицы Пирогощи стала первым зданием в Киеве, построенным полностью из кирпича, без использования камня. Согласно одной из версий ее соорудили на средства торговцев, торговавших хлебом ("пирог" – хлеб и "гости" – купцы).

В 1935 году по приказу советской власти Пирогоща была разрушена. Исследования, проведённые перед разрушением, установили, что церковь сохранила большую часть своего первоначального строения, несмотря на многочисленные перестройки и разрушения. В 1997–1998 годах по проекту архитектора Юрия Асеева произведено воспроизведение памятника в формах XII века. Вопрос достоверности реконструкции остается открытым.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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