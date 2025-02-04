В сети показали, как выглядела Михайловская площадь в 1918 году. Уникальное фото

Более 100 лет назад Михайловская площадь в Киеве выглядела несколько иначе, чем мы к этому привыкли. В 1918 году здесь ездили и останавливались трамваи, а у входа в одноименный собор росли деревья.

Видео дня

Старое фото опубликовали в сообществе "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Линия общественного транспорта до наших дней не сохранилась.

"Михайловская площадь. 1918 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть трамвайные пути, которые пролегали непосредственно рядом с памятником Княгини Ольге, который выглядел Михайловский собор до того, как его уничтожили советские власти и киевлян, попавших на снимок фотографа.

Михайловская площадь является одной из самых древних в Киеве. Сформировалась она в XII веке перед въездом в Михайловский Златоверхий монастырь. В современном виде и размере площадь сформировалась в 1850-е годы, после того, как пространство между Софийским и Михайловским соборами было разделено зданием Присутствующих мест. В 1869 году площадь получила название Михайловская.

Напомним, заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!