В сети показали, как выглядела фабрика "Рошен" в Киеве в 1926 году. Редкая фотография

В столице в 1920-х годах уже 40 лет работала "Демеевская паровая фабрика шоколада и конфет". Тогда неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

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Снимок в своём Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. В то время этот район был пригородом столицы Украины.

Что известно

"Фабрика "Рошен" ровно сто лет назад (1920-е годы. – Ред.)", – говорится в сообщении

На опубликованном фото можно увидеть, как выглядела тогда фабрика – её главный корпус – и окрестности. Интересным фактом является то, что тогда возле производственных зданий, вдоль дороги, плотной "стеной" росли деревья, которые, к сожалению, до наших дней не сохранились.

Стоит добавить, что в 1886 году на хуторе Демиевка, тогдашнем пригороде Киева, недалеко от Демиевского сахарного завода, купцом Валентином Ефимовым была основана "Демиевская паровая фабрика шоколада и конфет".

Фабрика производила шоколад, драже, конфеты, карамель, мармелад, пастилу, варенье, пряники, чайное печенье и другие сладости. Сегодня здесь расположена и работает Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, загрязнённой и зажатой в бетонном русле, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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