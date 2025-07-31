В сети показали, как выглядел в центре Киева аналог Google в 1970-х годах. Архивное фото

До появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых"справочных бюро". Благодаря сети этих заведений, жители и гости Киева, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

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Фотография была опубликована в Telegram-канале сообщества "Ты Киев". Правда, скорость обработки "запросов" в некоторых случаях была до двух недель.

Взгляд в прошлое

"Справочное бюро на Крещатике. 1976 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что в те дни аналог сегодняшнего Google выглядел как обычный МАФ.

Стоит отметить, что справочная служба выполняла различные запросы. Помогала узнать адрес друзей, знакомых, учреждений, предприятий, но и бралась и более сложные поручения, как найти через адресный стол человека, проживающего в каком-то другом городе. Достаточно было назвать его фамилию, имя и отчество, и через две недели вы получали соответствующую справку.

Немного истории столицы

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

В Киеве в определенные дни можно увидеть необычный трамвай. Он не возит пассажиров, а главной его целью и задачей является спасение пути от жары.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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