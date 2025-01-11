В сети показали, как выглядел Крещатик в Киеве зимой в 1970-х годах. Архивные фото

Старые фотографии являются одной из возможностей заглянуть в историю Киева и увидеть, каким был город в разные годы. В частности, зимой, когда центральная улица столицы была покрыта снегом.

Видео дня

Фотографии опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, в настоящее время такая погода является редкостью.

"1970-е годы. Крещатик зимой", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть заснеженный центр столицы, в частности арку Пассажа, наземный вестибюль одноименной станции киевской подземки, а также известный ресторан "Метро", который находился над входом в кассовый зал.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!