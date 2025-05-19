В сети показали, как выглядел Киев в начале 1960-х годов. Серия фото неизвестного автора

Старые фотографии остаются отличной возможностью заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту. Так, в начале 1960-х годов неизвестный фотолюбитель сделал серию фото столицы Украины на разных локациях.

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Снимки опубликовали на странице сообщества "Старые фото Киева" в соцсети Facebook. Можно увидеть знакомые места, какими они были около 60 лет назад.

"Серия (фото Киева. – Ред.) неизвестного автора. Начало 1960-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть, какими были Зеленый театр на Аллее Магдебургского права, Владимирская горка, склоны ботсада Гришко над Выдубицким монастырем и как строили мост Метро.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены как памятники настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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