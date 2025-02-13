В сети показали, как выглядел Киев в 1980-е годы глазами известного украинского фотохудожника. Архивные снимки

Старые снимки дают нам возможность не только увидеть, каким был Киев, но и узнать о повседневной жизни его жителей. В частности, благодаря фотоработам Владимира Фалина, сделанным в 1980-х годах.

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Их опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Черно-белые снимки передают невероятную атмосферу жизни города.

"1980-е. Киев глазами фотомастера Владимира Фалина", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть жизнь киевлян, узнать, как они отдыхали, и посмотреть локации, которые сильно изменились в наши дни.

Владимир Фалин – фотохудожник с уникальным опытом. Он не только знает много интересного о древнем и современном Киеве, но и особенно чувствует дух города. А главное – так убедительно, художественно правдиво передает в своих фотографических эссе и фотоновеллах киевскую атмосферу.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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