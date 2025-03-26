В сети показали, как выглядел Киев на иллюстрациях 19-го века. Фото

Старинные иллюстрации дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть город, каким он был столетия назад. В частности, рассмотреть виды столицы Украины 19-го века.

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Фотографии опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев от прошлого к будущему". Большинство локаций в наши дни выглядят совсем по-другому.

"Виды Киева в иллюстрациях 19 века", – говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть исторические местности столицы Украины, в частности, гору Щекавицу и урочище Гончары-Кожемяки, Софийскую площадь, Андреевскую церковь и другие локации.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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