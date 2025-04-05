В сети показали, как выглядели известные места центра Киева в 1960-х годах. Архивные фото

Черно-белые фотографии Киева имеют свою особенность – они передают жизнь города без украшений и ретуши. Благодаря работам неизвестного мастера мы можем увидеть столицу 60-х годов прошлого столетия.

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Снимки опубликовали на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. Город очаровывает своей красотой.

"Виды Киева в середине 60-х годов прошлого века", – говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть центр столицы, в частности, здание КГГА и сейчас неработающий кинотеатр Украины.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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