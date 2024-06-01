В сети показали, как выглядел фуникулёр Киева в 1980-х годах. Редкое фото

Киевский фуникулер начал перевозить пассажиров в далеком 1905 году и теперь является обязательной локацией для посещения туристов. Его фото есть у многих пассажиров, однако в 1980-х годах был сделан снимок с редкого ракурса.

Архивный снимок был опубликован в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядела эта локация около 40 лет назад.

"Фуникулер, 1980-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как выглядел этот популярный среди туристов и киевлян вид общественного транспорта в те годы, в частности, его нижняя станция до того, как рядом было возведено несколько зданий. Стоит добавить, что уникальным для этого снимка ракурс, выбранный фотографом – на нем можно увидеть фуникулер и его обе станции.

Киевский фуникулер – фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Проложен по склону Владимирской горки с красивым видом на реку Днепр. Линия состоит из двух станций. Сооружался на протяжении 1902-1905 годов, в то время он был вторым фуникулером в Украине после Одесского.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце 19 века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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