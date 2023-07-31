В сети показали, как выглядел Андреевский спуск в Киеве из окна "Замка Ричарда" в 1983 году. Архивное фото

Андреевский спуск в Киеве – любимое место прогулок не только жителей нашего города, но и туристов. Именно здесь находится известный "Замок Ричарда", из окна которого в 1983 году была сделана уникальная фотография с видом этой улицы.

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Фото было опубликовано в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, какой была одна из самых известных локаций столицы 40 лет назад.

"Андреевский спуск. Вид из окна "замка Ричарда". 1983 год. Фото В. Фалина", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть часть спуска и Замковую гору с лестницей, которые сохранились до наших дней.

"Замок Ричарда – Львиное сердце" – опоэтизированное название дома № 15 на Андреевском спуске – памятника начала XX века построенного в стиле английской готики. Назван киевлянами в честь английского короля Ричарда I Львиное Сердце, героя романа Вальтера Скотта "Айвенго". Дом в виде старинного замка стоит на сложном рельефе бывшей летописной горы Воздыхальницы ниже Андреевской церкви.

Напомним, в Киеве в 1960-х годах ездили чешские трамваи Tatra Т2SU. Эти вагоны специально модифицировали для СССР, в частности, были оборудованы огражденным местом для кондуктора.

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые сегодня более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено, а в наши дни они привлекают большое количество искателей приключений.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 1976 года в небе над Киевом произошло авиационное происшествие, в результате которого у самолета Як-40, шедшего на посадку в аэропорт "Жуляны", отказали двигатели. Чтобы спасти пассажиров, капитан воздушного судна совершил аварийное приземление на болото на Осокорках.

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