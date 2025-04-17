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В сети показали, как в Киеве в 1965 году строили мост Метро. Архивные фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
843
В сети показали, как в Киеве в 1965 году строили мост Метро. Архивные фото

Мост Метро в Киеве был построен в 1965 году рядом с местом, где размещался уничтоженный во время Второй мировой войны мост имени Евгении Бош. Благодаря фотолюбителям мы можем увидеть последний этап его постройки.

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Снимки опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как работали метростроевцы 60 лет назад.

"1965 год. Строительство моста Метро", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть работу специалистов с разных ракурсов.

В сети показали, как в Киеве в 1965 году строили мост Метро. Архивные фото
В сети показали, как в Киеве в 1965 году строили мост Метро. Архивные фото

Мост Метро – один из мостов через Днепр в Киеве. Открыт 5 ноября 1965 года. Двухъярусное сооружение для движения метропоездов (верхний ярус, посередине) и автотранспорта (нижний, по бокам). Мост построен чуть севернее моста Евгении Бош, разрушенного во время Второй мировой войны. Опоры последнего можно увидеть во время "малой воды".

В сети показали, как в Киеве в 1965 году строили мост Метро. Архивные фото

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены в качестве памятников настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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