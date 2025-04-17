В сети показали, как в Киеве в 1965 году строили мост Метро. Архивные фото

Мост Метро в Киеве был построен в 1965 году рядом с местом, где размещался уничтоженный во время Второй мировой войны мост имени Евгении Бош. Благодаря фотолюбителям мы можем увидеть последний этап его постройки.

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Снимки опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как работали метростроевцы 60 лет назад.

"1965 год. Строительство моста Метро", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть работу специалистов с разных ракурсов.

Мост Метро – один из мостов через Днепр в Киеве. Открыт 5 ноября 1965 года. Двухъярусное сооружение для движения метропоездов (верхний ярус, посередине) и автотранспорта (нижний, по бокам). Мост построен чуть севернее моста Евгении Бош, разрушенного во время Второй мировой войны. Опоры последнего можно увидеть во время "малой воды".

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены в качестве памятников настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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