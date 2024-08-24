В сети показали, как в Киеве строили мост Метро в 1965 году. Архивное фото

Мост Метро в Киеве был построен в 1965 году – этот процесс зафиксировала камера фотографа. Его создавали рядом с местом, где располагался уничтоженный во время Второй мировой войны мост имени Евгении Бош.

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Соответствующее фото было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Можно увидеть работу мостостроителей и метрополитенов 59 лет назад.

"Строительство моста Метро. 1965 год", – говорится в сообщении.

На снимке можно увидеть один из этапов строительства моста Метро. К тому времени на путепроводе уже начали прокладывать рельсы красной линии метрополитена, соединяющей правый и левый берега столицы Украины.

Мост Метро – один из мостов через Днепр в Киеве. Открыт 5 ноября 1965 года. Двухъярусное сооружение для движения метропоездов (верхний ярус, посередине) и автотранспорта (нижний, по бокам). Мост построен чуть севернее моста Евгении Бош, разрушенного во время Второй мировой войны. Опоры последнего можно увидеть во время "малой воды".

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он у современного здания столичного цирка.

В Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, умершего в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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