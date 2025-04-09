В сети показали, как создавали и устанавливали монумент 'Родина-мать' в Киеве. Уникальные фото и видео

Монумент "Батькивщина-Мать" в Киеве является самым высоким на территории Европы. Металл для него изготовили в Запорожье, а готовые части для установки на Печерских холмах перевозили ночью, чтобы не привлекать внимание людей.

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Фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Kyiv Vibe Журнал города". Можно увидеть, каков был этот уникальный процесс более 40 лет назад.

"Процесс изготовления монумента "Родина-Мать". Металл для монумента был сделан в Запорожье. Уже в Киеве стальные компоненты собирали в одну конструкцию", – говорится в сообщении.

В сообществе отметили, что части скульптуры перевозили ночью, чтобы не привлекать внимание людей. Открытие монумента прошло 9 мая 1981 года.

Следует добавить интересный факт – в 1978 году на территории Выдубицкого монастыря в Киеве можно было увидеть уменьшенную модель монумента "Родина-мать". Скульптуру установили в частности для проведения испытаний в аэродинамической трубе, чтобы выяснить устойчивость ее конструкции.

"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве. Расположена на правом высоком берегу реки Днепр, на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыли в 1981 году. Является самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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