В сети показали, как могли выглядеть станции киевского метро "Хрещатик" и "Шулявская". Эскизы проектов

Первая очередь Киевского метрополитена была открыта 6 ноября 1960 года. Над созданием и внутренней отделкой каждой станции работали архитекторы, предлагая разные варианты. Мы покажем варианты "Крещатика" и "Шулявской".

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Уникальные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть альтернативные варианты украшения станции столичной подземки.

"Ежедневно проезжая станции столичной подземки, мы даже не задумываемся о том, что привычные "Хрещатик" и "Шулявская" могли выглядеть иначе. Ведь их внутреннюю отделку выбирали из десятков вариантов эскизов", – добавили авторы проекта.

Напомним, первая очередь Киевского метрополитена, участок Святошино-Броварской линии протяженностью 5,2 км, был открыт 6 ноября 1960 года. И с тех пор столичное метро постоянно развивалось и расширялось. Это были разные виды работ – на земле и под землей, а благодаря усилиям документалистов мы можем увидеть эти исторические кадры.

Столичная река Глубочица, известная со времен Киевской Руси, начиналась на Лукьяновке и впадала в Почайну. Сегодня она почти полностью протекает в коллекторе, но благодаря старому снимку мы можем увидеть, какой она была в начале 1920-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев в 1880-х – город зелени, без многоэтажных застроек, активно развивавшийся и увеличивавшийся в размерах. В эти годы в продажу в магазины поступили открытки с самыми лучшими видами на столичные улицы и другие локации.

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