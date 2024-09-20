В Минсреде назвали причину ухудшения качества воздуха в Киеве: жителей призвали закрывать окна
Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур. В городе и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц – пыль, сажа, дым.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Утром 20 сентября столица возглавила рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом.
"По состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Причина – горение торфяников, основным выбросом которых являются тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), которые являются компонентами дыма", – рассказали в министерстве.
Чтобы уменьшить возможное негативное влияние на здоровье от загрязнения воздуха жителям столицы рекомендуют:
- ограничить пребывание на улице;
- удержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;
- плотно закрывать окна и двери;
- откажется от проветривания квартиры по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку в жилых помещениях;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день;
- если у вас заболевания органов дыхательной системы, заботьтесь о том, чтобы у вас с собой всегда было необходимое лекарство;
- в случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.
"Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем", – подчеркнули в пресс-службе.
Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на веб-ресурсе "Экоугроза" (нажмите, чтобы перейти по ссылке).
Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 сентября, Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом (на 9:30). На втором месте был Каир, столица Египта. На третьем – Джакарта, столица Индонезии.
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