В Киевсовете назвали ориентировочные сроки возобновления движения поездов между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская"

Восстановление поврежденного участка тоннеля метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" в Киеве планируется на начало июня. Его полностью перестроят.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Киевского городского совета, член временной контрольной комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак. Стоимость ремонта до сих пор не известна.

"Поверхность места аварии укрепляется для того, чтобы могла работать тяжелая техника. Планируется вырыть котлован и провести дополнительные экспертизы состояния грунтов. Предварительно запланировано заменить бетонный тоннель на участке 27 метров, дополнительно усилить его за счет химического укрепления грунтов снаружи и металлического каркаса внутри тоннеля", – написал Казак.

По его словам, сроком возобновления эксплуатации этого участка столичной подземки, эксперты называют начало июня. Стоимость ремонта до сих пор не известна, потому что нет проекта. Также открыт вопрос, за чей счет будет производиться ремонт.

На проблемном участке специалисты демонтировали колеи, обесточили его, а также установили специальные конструкции на участке 72 метра. Как свидетельствуют в установке еще в декабре маячки, разрушения тоннеля не происходит.

Напомним, проблемы с закрытым участком киевского метро от "Теремков" до "Демеевской " начались еще на этапе строительства. Первая трещина появилась только через три месяца после ввода этих станций в эксплуатацию еще в марте 2011 года. А в ноябре-2023 в туннелях начали появляться большие трещины, их уже не могли устранить обычным ремонтом.

Как сообщал OBOZ.UA, с 13 декабря между станциями метро Киева "Теремки" и "Демеевская" заработало "челночное" движение поездов. По каждому из двух путей будет курсировать поезд с интервалом 13 и 17 минут в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком").

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