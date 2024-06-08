Бассейны и даже водопады: в зоопарке Киева показали, как их жители принимают летние СПА-процедуры. Фото и видео

В Киевском зоопарке для его жители создали все необходимые условия, чтобы пережить летнюю жару и насладиться СПА-процедурами. Здесь есть прохладные бассейны, фонтанчики, озера, фонтаны и даже водопады.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"В городе июньская жара и время для водных процедур жителей Киевзоо! Разнообразие СПА-процедур удовлетворяет потребности каждого животного: здесь и водяные распылители, прохладительные бассейны, фонтанчики, электропоилки, грязевые лужицы, искусственные пруды и озера, фонтаны и водопады", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в заведении, всего водную феерию зоопарка составляют: 10 озер и прудов, 17 электропоилок, 14 фонтанов, 25 фонтанов, 23 акваспинера, 25 бассейнов и 58 распылителей.

"Наши большие и маленькие, хоботные и копытные, зубастые и пернатые любимцы активно играют и приятно отдыхают, наслаждаясь солнышком, летней зеленью и освежающей водичкой. А для наших посетителей напротив вольера зубров заработала новая освежающая площадка с водно-капельным туманом. Так что после любования водными процедурами наших животных вы можете вместе с детьми освежиться и получить собственный полный релакс", – резюмировали в Киевзоо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в новый комфортный дом переселили спасенных на Харьковщине кромкачей абисинских. Для экзотических африканских птиц создали все необходимые для жизни условия.

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