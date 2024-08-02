В Киевском зоопарке теперь можно увидеть "штатных" сов украинской разведки. Подробности, фото и видео

В Киевском зоопарке будут жить две "штатные" совы ГУР МО Украины. Их спасли в Харьковской области бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов во время выполнения боевого задания.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Птицы ожидают реабилитации и адаптации.

"1 августа 2024 представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины передали в Киевский зоопарк двух совенят – теперь они будут жить в специальном авиарии. Птиц зовут Арей и Магура, и их история могла бы завершиться трагически, если бы не воины 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ", – рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в ГУР, во время боевого задания вблизи села Липцы Харьковской области бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й ОШБ нашли совенят в разрушенном обстрелом доме на освобожденной территории. Они были в клетке голодные и истощенные. Именно поэтому они были эвакуированы из зоны боевых действий.

"Спасли двух совят, которые без украинских защитников погибли бы. Собственно наши воины спасают жизнь не только украинских людей, но и братьев наших меньших", – подчеркнул представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Поскольку сова является символом Военной разведки Украины, воины 92-й бригады передали спасенных птиц под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. Он решил, чтобы Арей и Магура нашли новый дом в Киевском зоопарке.

"Я очень рад, что ребята сработали очень классно, передали нам этих животных. У них все будет хорошо – 100%. Мы реабилитируем животных, адаптируем и пытаемся даже в такие трудные времена сделать все, чтобы у них все было хорошо", – добавил гендиректор Киевзоо Кирилл Трантин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Kазка и Лийка родились только в прошлом месяце, но уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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