В Киевском зоопарке появилась новая экспозиция с редкими птицами. Подробности и фото

В Киевском зоопарке появилась новая интересная экспозиция. Сотрудники заведения собственноручно создали авиарий для нескольких видов сов – некоторые из них являются редкими и занесены в Красную книгу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно ежедневно.

"Представляем новую экспозицию сов Украины, созданную специалистами КиевЗоо собственноручно. В уютном уголке возле мелового озера с фламинго и зубрами разместился авиарий, где обосновались сразу 5 видов совых", – говорится в сообщении.

Как отметили в зоопарке, на локации живут серая сова, ушастая сова, длиннохвостая сова, филин и домашний сыч. Два из них являются особо редкими, занесенными в Красную книгу Украины, и являются участниками программы по разведению и выпуску в дикую природу. Многие из этих птиц были спасены и получили приют в зоопарке.

Общая площадь авиария – 180 кв. м, высота – около 5 м. В пресс-службе отметили, что для пернатых в нем воссоздана уютная природная среда, комфортная для их сокровенной жизни. Здесь есть дупла-убежища, ветки и пеньки деревьев, кормовые зоны, присады и подстилка из древесной щепы. Также устанавливаются питьевые фонтанчики и водоемы для купания.

"Совы – важная часть экосистемы Украины, и мы рады служить доброму делу их сохранения и восстановления!", – добавили в пресс-службе.

