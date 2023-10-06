В Киевском зоопарке гориллу Тони на выходных будут угощать невероятным тыквенным лакомством. Фото и видео

В Киевском зоопарке продолжаются тыквенные уикенды. В эти выходные, 7 и 8 октября, невероятным лакомством будут угощать гориллу Тони.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Станьте свидетелем происшествия и увидеть других жителей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Из тыквы можно приготовить множество украинских блюд: от каши и варенья до жаркого и пирогов. В этот уикенд тыквенными вкусностями будет лакомиться наша горилла Тони", – рассказали в пресс-службе.

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В зоопарке уточнили, что для примата приготовят запеченную тыкву с медом, посыпанную виноградом и орешками в гигантской тыквенной тарелке вместе со свежей зеленью и фруктово-овощным ассорти.

"И это не только полезный и питательный витаминно-минеральный обед, а часть программы по обогащению среды для животных. Именно эта программа развивает естественные способности и инстинкты жителей зоологических парков, а также скрывает их здоровье и благополучие", – отметили в пресс-службе.

Показательные кормления состоятся 7 и 8 октября в 10.30. Увидеть это модная на Острове зверей, где находится внутренний вольер гориллы Тони.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке в семье бизона Варяга родилось аж два прекрасных теленка. Их назвали Ветер и Радуга.

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