В Киевской области прогнозируют первые заморозки: когда ждать понижения температуры

В Киевской области в ночь на 9 и 10 октября синоптики прогнозируют на поверхности почвы заморозки. В столице понижение температуры не ожидается.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. Ночью 9 и 10 октября на поверхности почвы заморозки 0-5°С. Обратите внимание, что именно в Киеве заморозки не ожидаем!", – подчеркнули синоптики.

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Отметим, в Киеве и Киевской области в субботу, 7 октября, днем небольшой, местами умеренный дождь. Синоптики прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с.

Напомним, в Киеве сентябрь 2023 стал 12 среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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