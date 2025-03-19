В Киевской области после ночной атаки РФ среди домов нашли обломки 'Шахеда'. Фото и подробности

В Бучанском районе Киевщины в среду, 19 марта, после ночной террористической атаки РФ среди жилых домов обнаружили обломки дрона-камикадзе. Находку изъяли саперы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

По словам саперов, им поступила информация о том, что в Бучанском районе Киевской области после ночной атаки местные жители обнаружили во дворе обломки вражеского БПЛА.

"На место оперативно прибыли специалисты ГСЧС Украины, подтвердившие, что это безопасные остатки беспилотного летательного аппарата "Герань-2", – уточнили саперы.

Shahed-136, или "Герань-2" (так его называют в армии РФ), – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева мужчина во время прогулки в парке "Феофания" обнаружил среди опавших листьев снаряд. Чтобы удалить опасную находку, на место вызвали саперов.

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