В Киевской области полицейские и бойцы ГСЧС спасли мужчину, который по неосторожности упал в колодец. Видео

В Синяве Киевской области местный житель по собственной неосторожности упал в колодец. Правоохранители совместно со спасателями достали мужчину из водяной ловушки.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Пока гражданину ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"В Синяве (Белоцерковский район) мужчина упал в колодец: полицейские помогали в спасении. Крики о помощи услышали соседи пострадавшего и сразу вызвали правоохранителей. По приезду сотрудники сектора реагирования патрульной полиции вызвали другие экстренные службы, разобрали верхнюю часть конструкции колодца и поддерживали мужчину до приезда спасателей", – рассказал Небытов.

Совместными усилиями полицейские и спасатели извлекли пострадавшего из водяной ловушки. К счастью, серьезных травм мужчина не получил.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева бойцы ГСЧС спасли мужчину, который упал в колодец глубиной 4 метра. Его с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Григоровка Киевской области в понедельник, 15 мая, бойцы ГСЧС спасли местного жителя. Мужчина по собственной неосторожности упал в колодец глубиной около 20 метров и не мог самостоятельно вылезти.

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