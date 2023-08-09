В Киевской области парень поджег родственникам машины из-за семейных конфликтов. Фото

В селе Мирча Киевской области местный житель ночью поджег две машины своих родственников. Как оказалось, мужчина сделал это из-за конфликта в семье.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"8 августа, около 3:00 в Бучанское управление полиции Киевщины обратилась гражданка. Она сообщила о возгорании автомобилей Mitsubishi и Kia, принадлежащих членам ее семьи в селе Мирча. К счастью, владельцы вовремя заметили пожар, и огонь лишь частично повредил имущество", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что поджигателем может быть 23-летний родственник заявительницы. Парень признался, что сделал это из-за конфликта в семье. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Борисполе в Киевской области полностью сгорел автомобиль Volkswagen. Правоохранители установили, что его поджег 19-летний мужчина, а заказал это ранее судимый местный житель. Причиной преступления стала ревность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева задержаны двое ранее судимых мужчин, которые могут быть причастны к поджогу авто. По предварительной информации, организатор преступления решил таким образом отомстить владельцу машины из-за проблем с долгами.

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