В Киеве двое рецидивистов из-за долгов подожгли автомобиль знакомого. Фото

В Дарницком районе Киева задержаны двое ранее судимых мужчин, которые могут быть причастны к поджогу авто. По предварительной информации, организатор преступления решил таким образом отомстить владельцу машины из-за проблем с долгами.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"На Харьковском массиве столицы полиция задержала двух мужчин, которые подожгли автомобиль знакомого. Организатор поджога имел с потерпевшим конфликт на почве долговых обязательств и из-за мести повредил иномарку", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленниками оказались местные жители 36 и 34 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи и сбыт наркотиков. По факту поджога автомобиля открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Напомним, в Борисполе в Киевской области полностью сгорел автомобиль Volkswagen. Правоохранители установили, что его поджег 19-летний мужчина, а заказал это ранее судимый местный житель. Причиной преступления стала ревность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области двое мужчин из-за конфликта решили отомстить знакомому. Для этого они облили машину оппонента легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли ее.

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