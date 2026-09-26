В Киевской области обнаружили уникальный гриб, похожий на звезду. Фото, видео и подробности

В одном из районов Киевской области можно найти необычный гриб, научное название которого — Астреус гигрометрический. Он растет, в частности, в хвойных лесах, а когда созревает, становится похожим на звезду.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Он считается съедобным, но при определенных условиях.

Что известно

Так, во время прогулок по лесу или "тихой охоты" на земле можно заметить необычный гриб, который своим видом напоминает звезду. Речь идет об Астреусе гигрометрическом – в молодом возрасте он похож на порхавку. Однако созрев, он раскрывается в виде характерной звезды – это происходит перед дождем, чтобы капли разнесли его споры.

Этот вид распространен в тропических и умеренных регионах по всему миру. В Украине встречается на всей территории. Его можно найти в хвойных, лиственных и смешанных лесах, в лесных насаждениях, в степях, на песчаных почвах.

Он считается съедобным в молодом возрасте и используется в тайских блюдах. Однако стоит помнить, что лучше употреблять только те грибы, в которых вы уверены.

Грибы в Украине

В Карпатах можно встретить необычные грибы рода рамария, которые своим видом напоминают миниатюрные оленьи рога. Они растут преимущественно возле поваленных деревьев и пней и могут иметь различную окраску.

Также в Карпатах можно встретить ежовик пестрый (Hericium erinaceus), известный также как "грива льва". В медицине Японии, Китая и Южной Кореи его используют уже более тысячи лет. OBOZ.UA рассказывает, где растет, как выглядит пестрый ежовик, а также о свойствах, которые ему приписывают.

Сентябрь и октябрь в Украине приносят щедрый урожай грибов – белых, маслянок, опятов, лисичек и т. д. Чтобы собирать их было удобнее и проще, к походу в лес нужно тщательно подготовиться – как это сделать, смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о необычной грибной находке на Волыни. В лесах Любомльщины местная жительница Юлия Иванчук обнаружила сразу несколько золотистых боровиков, которые также называют канадскими.

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