В Киевской области начали работы по восстановлению многоэтажек, поврежденных оккупантами: подробности и фото
В Киевской области начались работы по восстановлению многоквартирных домов, поврежденных российскими оккупантами. В настоящее время средства, собранные на платформе United24, передали на ремонт 18 объектов.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Восстановление поврежденной инфраструктуры региона еще не завершено.
"В Киевской области уже начались работы по восстановлению 13 многоквартирных жилых домов. На 5 объектах работы будут стартовать в ближайшее время. Всего в рамках реализации проекта будет восстановлено 18 объектов за средства, собранные на платформе United24", – рассказал Кравченко.
По его словам, работы уже ведутся в следующих населённых пунктах:
- Ирпень – 5 домов;
- Гостомель – 3 дома;
- Бородянка – 2 дома;
- Мила – 2 дома;
- Бузовая – 1 дом.
"Все 18 домов были повреждены в результате российской агрессии. До полномасштабного вторжения и разрушения жилищ оккупантами здесь в общей сложности проживало более 4,5 тысячи человек. Из-за россиян они остались без домов, и наша задача – как можно быстрее отстроить эти объекты... Сейчас на ремонт 18 объектов передали 638,9 млн грн", – резюмировал Кравченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области завершили строительство нового моста через реку Здвиж. Он был разрушен оккупантами в начале полномасштабного вторжения.
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