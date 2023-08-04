В Киевской области начали работы по восстановлению многоэтажек, поврежденных оккупантами: подробности и фото

В Киевской области начались работы по восстановлению многоквартирных домов, поврежденных российскими оккупантами. В настоящее время средства, собранные на платформе United24, передали на ремонт 18 объектов.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Восстановление поврежденной инфраструктуры региона еще не завершено.

"В Киевской области уже начались работы по восстановлению 13 многоквартирных жилых домов. На 5 объектах работы будут стартовать в ближайшее время. Всего в рамках реализации проекта будет восстановлено 18 объектов за средства, собранные на платформе United24", – рассказал Кравченко.

По его словам, работы уже ведутся в следующих населённых пунктах:

Ирпень – 5 домов;

Гостомель – 3 дома;

Бородянка – 2 дома;

Мила – 2 дома;

Бузовая – 1 дом.

"Все 18 домов были повреждены в результате российской агрессии. До полномасштабного вторжения и разрушения жилищ оккупантами здесь в общей сложности проживало более 4,5 тысячи человек. Из-за россиян они остались без домов, и наша задача – как можно быстрее отстроить эти объекты... Сейчас на ремонт 18 объектов передали 638,9 млн грн", – резюмировал Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области завершили строительство нового моста через реку Здвиж. Он был разрушен оккупантами в начале полномасштабного вторжения.

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