В Киевской области восстановили еще один мост, уничтоженный оккупантами весной 2022 года. Фото

В Бородянке Киевской области завершили строительство нового моста через реку Здвиж. Он был разрушен оккупантами в начале полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Восстановление поврежденной инфраструктуры региона еще не завершено.

"В Бородянке завершили строительство нового моста через реку Сдвиж. Путепровод был разрушен россиянами в начале полномасштабного вторжения. Движение по новому автомобильному мосту возобновлено", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОВА добавили, что длина нового моста составляет 102 метра. Он построен с учетом современных транспортных нагрузок. Искусственная постройка имеет две полосы движения, частично нанесена разметка на проезжей части.

Всего в Киевской области россияне повредили 50 путепроводов. На 47 уже возобновили проезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве открыли движение транспорта на левобережной развязке Дарницкого моста. Несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины, работы выполнялись в круглосуточном режиме.

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