В Киевской области маленькая девочка хотела по канату спуститься со второго этажа дома. Фото и видео

В Борисполе Киевской области бойцы ГСЧС пришли на помощь маленькой девочке, которая хотела самостоятельно спуститься со второго этажа дома. Для этого она думала использовать канат.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. На мать ребенка составили админпротокол (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, 2 августа к ним поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в Борисполе на улице Соцгородка. Девочка примерно пяти лет вылезла на подоконник 2-го этажа 5-этажного многоквартирного жилого дома и хотела самостоятельно слезть по канату во двор.

"По прибытии спасатели установили, что местные жители запретили ребенку предпринимать данную попытку и настояли на том, чтобы он залез обратно в квартиру. Так, на месте было принято решение снять девочку, поскольку она могла снова решить вылезти из помещения в окно. Бойцы ГСЧС спустили маленькую озорницу и передали работникам полиции", – рассказали спасатели.

В пресс-службе полиции Киевщины OBOZREVATEL рассказали, что, когда ребенок был в безопасности вместе с правоохранителями и спасателями, к месту происшествия пришла мама девочки. Женщина сообщила, что была на учебе, а девочка находилась одна дома, потому что не на кого ее оставить. На гражданку составили протокол по факту невыполнения обязанностей по воспитанию детей (штраф до 1700 гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе 5-летний мальчик сбежал из игровой комнаты, чтобы купить цветы для мамы. Ребенка искала полиция, задействовав служебных собак и квадрокоптер, а нашли его через полчаса почти в двух километрах от места исчезновения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!