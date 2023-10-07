В Киевской области для начальной школы построили уникальное укрытие в виде домика Хоббитов. Фото и видео

В Гостомеле Киевской области для начальной школы создали уникальное укрытие. Оно построено в виде сказочного домика Хоббитов из известной книги величайшего английского писателя, профессора Джона Толкина.

Об этом сообщили в Gurtum Charity Foundation на странице в социальной сети Facebook. Оно рассчитано на 55 человек, но может вместить более 70 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В единственной начальной школе Гостомеля обустроили укрытие в виде сказочного домика Хоббитов. Отдельный дом-укрытие сделали, чтобы была возможность восстановленной школе начать учебный год, но по нормам это невозможно без укрытия", – говорится в сообщении.

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Hobbit house рассчитан на 55 человек, но там комфортно могут разместиться более 70 взрослых и детей. Отмечается, что команда специалистов стремилась создать именно сказочный домик, чтобы минимизировать стресс и ассоциации детей с опасностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове началось строительство первой в Украине подземной школы, которая будет отвечать новым нормативным требованиям к защитным сооружениям. Помещение должно вмещать 450 учащихся.

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