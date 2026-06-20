В Киеве закроют несколько станций метро и изменят схему движения наземного транспорта: все подробности

В центре Киева в воскресенье, 21 июня, запланировано проведение публичных мероприятий. В связи с этим в работе отдельных станций метро и маршрутов пассажирского транспорта произойдут изменения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

Что известно

"В воскресенье, 21 июня, в связи с проведением публичных мероприятий в центральной части города временно изменят режим работы некоторых станций метрополитена и маршруты отдельных троллейбусов и автобусов", — говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, станции метро "Площадь Украинских Героев" и "Дворец спорта", а также пересадочный узел между ними не будут обслуживать пассажиров с начала движения поездов и до завершения мероприятий. В этот период поезда будут проходить мимо этих станций без остановки.

Ограничения будут действовать в первой половине дня, а о возобновлении работы станций в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Также с начала движения и ориентировочно до 14:00 изменятся маршруты троллейбусов №№ 4, 5, 7, 8, 17 и автобусов №№ 24, 62, 109, 110, 111, 114, 118-Д.

Пассажирский транспорт будет курсировать:

троллейбусы №№ 4, 5, 7, 8, 17 – соответственно от просп. Свободы, ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смилянской, пл. Космонавтов до бульв. Тараса Шевченко по своим маршрутам, далее – по ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченко, далее по своим маршрутам;

автобусы № 24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный";

автобусы № 62 – от Ботанического сада до ул. Бассейной по своему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец спорта" – ул. Рогнидинская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная;

автобусы № 109 – от ст. м. "Харьковская" до ул. Антоновича по собственному маршруту, далее – ул. Гетмана Павла Скоропадского – площадь Украинских Героев – ул. Большая Васильковская, далее по собственному маршруту до ст. м. "Харьковская";

автобусы №№ 110, 111 – соответственно от ул. Милославской, Дарницкой площади до Европейской площади;

автобусы № 114 — от ул. Милославской до ул. Крещатик по своему маршруту, далее — Майдан Независимости — ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская (в обратном направлении – Владимирский проезд) – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова (в обратном направлении – ул. Леонтовича) – бульв. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный";

автобусы № 118-Д – от ст. м. "Лесная" до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – просп. Берестейский, далее по собственному маршруту.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Отныне пользователи могут оперативно узнавать о закрытых вестибюлях метро, а также о задержках в движении наземного общественного транспорта.

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