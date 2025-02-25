В Киеве зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха: что известно

В Киеве во вторник, 25 февраля, зафиксировали ухудшение состояния воздуха. Вероятно, причиной повышения уровня загрязненности является накопление пыли.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы лучше пока отказаться от прогулок.

"В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха: фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетренная погода из-за повышенного атмосферного давления не способствует рассеиванию примесей", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Следует отметить, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке (нажмите для перехода) и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев в субботу, 22 февраля, попал в 30-ку рейтинга самых загрязненных городов мира. Столица Украины, по состоянию на 9:00, заняла 26-е место.

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