В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд: известны подробности

В Киеве в понедельник, 26 августа, климатологи зафиксировали температурный рекорд. Температура воздуха достигла 26,4℃, что на 0,6℃ больше, чем 121 год назад в этот день.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Климатическая норма превышена до 7,6℃.

"В Киеве зафиксирован температурный рекорд. По данным метеостанции ЦГО 26 августа, в столице среднесуточная температура воздуха достигла 26,4℃, что на 0,6℃ превзошло предыдущий рекорд для этого дня 1903 года", – говорится в сообщении климатологов.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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