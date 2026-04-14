В Киеве выплатят более 53 млн грн пострадавшим от Чернобыльской катастрофы: кто получит помощь

В Киеве выплатят более 53 млн грн материальной помощи пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. В целом деньги получат 42 тысячи жителей города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Выплаты будут осуществлять по распоряжению Киевского городского головы в соответствии с городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам".

Что известно

"По случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции Киев предоставит одноразовую адресную материальную помощь 42 тысячам киевлян, пострадавших в результате катастрофы. Помощь получат социально незащищенные киевляне и внутренне перемещенные лица, состоящие на учете и фактически проживающие в столице", – говорится в сообщении.

В частности, единовременное пособие в размере 2 500 грн получат:

лица с инвалидностью I группы, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших).

В размере 1 500 грн:

дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;

дети-сироты, которые потеряли обоих родителей вследствие катастрофы;

дети, потерявшие одного из родителей вследствие катастрофы;

лица с инвалидностью II и III групп, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших).

В размере 1 200 грн:

лица, относящиеся к категории 2 пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

В размере 1 000 грн:

жены или мужья умерших участников ликвидации последствий аварии.

"Если киевлянин одновременно относится к нескольким категориям, ему начислят одну выплату – в наибольшем размере", – добавили в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, город Припять в Киевской области был основан в далеком 1970 году. Он считался одним из самых комфортных для жизни во всем СССР, однако, авария на ЧАЭС сделала его безлюдным памятником Чернобыльской катастрофы. В нашем материале можно увидеть на архивных фото, каким был этот населенный пункт, когда здесь кипела жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!