В Киеве второй день подряд зафиксировали температурный рекорд: известны подробности

В Киеве климатологи второй день зафиксировали температурный рекорд. Во вторник, 27 августа, воздух прогрелся до 33,8°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1943 и 2023 годов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Жара пока не покидает столицу Украины.

"Очередной температурный рекорд в столице. По данным метеостанции ЦГО 27 августа в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 33,8°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1943 и 2023 годов на 0,5°С", – говорится в сообщении.

Добавим, в Киеве в понедельник, 26 августа, также был зафиксирован температурный рекорд. Воздух прогрелся до 26,4℃, что на 0,6℃ больше, чем 121 год назад в этот день.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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