В Киеве временно ограничат движение грузовиков: что известно

В Киеве в течение этой недели будут ограничивать движение грузовых автомобилей. Соответствующее решение было принято из-за прогнозируемой синоптиками жары.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Будут контролировать соблюдение этих ограничений патрульные полицейские.

"В столице в течение недели будут ограничивать движение грузовиков в связи с жарой. Так, по прогнозам Укргидрометцентра, на этой неделе на территории Киева ожидается повышение температуры воздуха выше +28ºС. Для сохранения дорожного покрытия на улицах и дорогах столицы в этот период будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта общим весом более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Киевавтодоре", ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00.

Напомним, в Киевской области в среду, 10 июля, синоптики прогнозируют жаркую погоду. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что жара в Украине в ближайшие дни будет усиливаться. Ее пик ожидается 14-17 июля.

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