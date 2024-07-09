Жара не отступает: прогноз погоды по Киевщине на 10 июля

В Киевской области в среду, 10 июля, синоптики прогнозируют жаркую погоду. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 10 июля по Киевщине. Сухая жаркая погода с температурой ночью 17-22°С, днем 29-34°С; в Киеве ночью около 20°С, днем 31-33°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 июля утро и вечер в Киеве будут ясными, днем ожидается облачность. Днем пойдет дождь с грозой, однако ближе к вечеру он должен стихнуть.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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