В Киеве врач требовал у раненого военного 30 тыс. грн за бесплатную операцию. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили врача-травматолога, который, по информации следствия, требовал у раненого военного деньги за проведение бесплатной операции. Свои "услуги" медик оценил в 30 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

Взятка за бесплатную операцию

По словам правоохранителей, они разоблачили одного из столичных врачей на вымогательстве и получении денег от военного за проведение операции, которая по закону должна была быть для него бесплатной.

Было установлено, что 37-летний защитник, получив на фронте тяжелую комбинированную травму ноги с огнестрельным сквозным ранением и переломом, был направлен в столичную больницу для получения бесплатной помощи.

"Однако, после проведенной операции врач-травматолог сообщил пациенту, что за установку ортопедического аппарата внешней фиксации "Илизарова" необходимо перевести 30 тысяч гривен на его банковскую карточку. В конце концов, мужчина перечислил средства на счет фигуранта", – уточнили в пресс-службе.

Следователи сообщили 47-летнему врачу о подозрении – сейчас решается вопрос об отстранении его от должности. Согласно санкции статьи, действия врача наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили врача-нарколога, который, по информации следствия, зарабатывал на водителях-нарушителях и потребителях наркотиков. Злоумышленник продавал "клиентам" фиктивные результаты анализов, которые не показывали наличие запрещенных веществ в крови.

