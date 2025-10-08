В Киеве врач-нарколог зарабатывал на пьяных водителях: делал их 'трезвыми' за $1 тыс. Подробности и фото

В Киеве разоблачили врача-нарколога, который, по информации следствия, зарабатывал на водителях-нарушителях и потребителях наркотиков. Злоумышленник продавал "клиентам" фиктивные результаты анализов, которые не показывали наличие запрещенных веществ в крови.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде длительного срока заключения.

Что известно

По словам правоохранителей, они установили, что в одной из киевских больниц процветал "бизнес на трезвости". 32-летний врач-нарколог продавал всем желающим справки с липовыми данными.

"Его "пакет плюс" включал отобрание образцов на анализы, проведение псевдо исследования, подделку результатов и оформление медзаключения, которое не показывало бы наличие запрещенных веществ в крови. Стоимость такой "помощи" составляла около 1000 долларов", – уточнили в пресс-службе.

В одном из случаев, за деньги он подкорректировал результаты анализов водителя, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Понимая, что поддельный документ позволит избежать правонарушителю ответственности, врач охотно предложил "дополнительные" платные услуги.

"Бизнесмена" задержали сразу после получения очередного вознаграждения от правонарушителя. Ему уже сообщили о подозрении. За вымогательство и получение взятки злоумышленнику грозит до восьми лет заключения с лишением права заниматься медицинской деятельностью и конфискацией имущества.

