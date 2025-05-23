В Киеве возле метро 'Левобережная' во время движения вспыхнула и выгорела легковушка. Подробности, фото и видео

В Днепровском районе Киева в пятницу, 23 мая, возле станции метро "Левобережная" во время движения загорелся легковой автомобиль. Несмотря на оперативную работу спасателей и неравнодушных водителей с огнетушителями, машина выгорела дотла.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"На Евгения Сверстюка, 17, прямо на ходу начала пылать из-под капота автомобиля Daewoo", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что машину, с помощью огнетушителей, пытались потушить неравнодушные водители. Однако окончательно пламя удалось укротить спасателям ГСЧС.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, в Соломенском районе Киева в субботу, 10 мая, произошел масштабный пожар на территории Совских прудов. Спасатели тушат огонь на площади 800 кв. м.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в среду, 21 мая, произошел пожар на местной ТЭЦ. Огнем охватило градирню, на месте работают спасатели.

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