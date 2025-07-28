В Киеве водитель маршрутки материл пассажиров на обращение на украинском: чем завершилась история

Правоохранители столичной полиции нашли водителя, который неадекватно реагировал на обращение к нему пассажиров на украинском языке. Происшествие произошло 20 июля в маршрутном автобусе №535.

Видео дня

Об этом говорится в ответе Дарницкого райуправления полиции в городе Киеве на запрос OBOZ.UA. Кроме того, ему грозит админответственность за нарушение ПДД.

Что известно

Так, правоохранители отреагировали на действия водителя маршрутки, который во время движения неадекватно реагировал на пассажиров, которые обращались к нему на украинском языке, бросал реплики в ответ на русском, а также нарушал правила дорожного движения.

Как отметили в полиции, что согласно 36 статье Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обязано поставщиков услуг обслуживать потребителей и предоставлять услуги на государственном языке. Это же касается и сферы пассажирских перевозок.

"Информируем, что 21.07.2025 с водителем указанного транспортного средства (маршрутки. – Ред.) проведена профилактическая беседа по соблюдению требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С целью принятия мер по привлечению к ответственности водителя за нарушение ПДД (разговор по телефону во время движения маршрутки. – Ред.), материалы по данному обращению направлены в Управление патрульной полиции города Киева", – сообщили в полиции.

Что предшествовало

В Киеве водитель маршрутки неадекватно реагировал на пассажиров, которые обращались к нему на украинском языке. В частности, он несколько раз сказал "да пошла ты на х@й со своим "дякую" в спину людям, которые благодарили его за то, что он останавливался.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева установили личность девушки, которая в столичном метро высказывалась в пользу государства-агрессора РФ. Ее привлекли к административной ответственности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!