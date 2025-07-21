'Да пошла ты на х@й со своим 'дякую': в Киеве водитель маршрутки неадекватно реагировал на обращение пассажиров на украинском

В Киеве водитель маршрутки неадекватно реагировал на пассажиров, которые обращались к нему на украинском языке. В частности, он несколько раз сказал "да пошла ты на х@й со своим "дякую" в спину людям, которые благодарили его за то, что он останавливался.

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Об этом сообщила одна из пассажирок, которая стала свидетелем инцидента. Делом уже занялись правоохранители.

Подробности происшествия

"Я возвращалась домой на маршрутном автобусе №535. Водитель транспорта вел себя странно и во время движения несколько раз разговаривал по телефону на русском. Кроме того, он постоянно бормотал себе под нос, вступал в короткие дискуссии с пассажирами, которые к нему обращались, а на украинский язык реагировал довольно агрессивно. В частности, несколько раз говорил: "Иди на х@й со своим "дякую". Кроме этого, мужчина перекривлял украиноязычных пассажиров: "На зупинці" она говорит". Также прозвучало слово "Африка!" в ответ на фразу на украинском", – сказала женщина.

Она добавила, что обратилась с заявлением в правоохранительные органы, которые уже отреагировали и начали проверку по данному факту.

Что предшествовало

Правоохранители Киева установили личность девушки, которая в столичном метро высказывалась в пользу государства-агрессора РФ. Ее привлекли к административной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Гореничи Киевской области посреди улицы две местные жительницы в состоянии опьянения устроили "гулянку", громко прослушивая российскую музыку. Свои действия они объяснили желанием развлечься, а потом в соцсетях одна из них сообщила, что ни о чем не жалеет.

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