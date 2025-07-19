Была пьяной, поэтому свои действия 'не помнит': полицейские нашли девушку, которая в метро Киева кричала 'Слава России'. Фото

Правоохранители Киева установили личность девушки, которая в столичном метро высказывалась в пользу государства-агрессора РФ. Ее привлекли к административной ответственности.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. В дальнейшем с ней будут общаться работники СБУ.

Как напомнили в полиции, они начали проверку по факту обнаруженного в соцсетях видео, на котором пассажирка, находясь в вагоне поезда красной ветки киевского метрополитена, выкрикивала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора РФ.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть только часть конфликта, где мужчина несколько раз бьет женщину, а потом ее выгоняют из вагона. Якобы это произошло из-за того, что женщина кричала "Слава России". Как видно из записи, это произошло на красной линии подземки.

Чтобы увидеть видео, перейдите по ссылке. 18+.

Правоохранители установили, что нарушительницей оказалась 25-летняя жительница Киева. Она объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит.

"Полицейские составили в отношении нарушительницы административный протокол по статье 173 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Гореничи Киевской области посреди улицы две местные жительницы в состоянии опьянения устроили "гулянку", громко прослушивая русскую музыку. Свои действия они объяснили желанием развлечься, а потом в соцсетях одна из них сообщила, что ни о чем не жалеет.

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